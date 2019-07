8 pessoas são presas no interior do Amazonas

Manaus- O delegado Sinval Barroso, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil do Amazonas, divulgou na quinta-feira (20) o balanço de ações policiais deflagradas nos municípios de Barreirinha, nos dias 16 e 17 de junho deste ano, e Parintins, na última quarta-feira (19). Conforme o delegado, até o momento, a ação resultou nos cumprimentos de 22 mandados de busca e apreensão, culminando nas prisões de oito pessoas em flagrante. Ao todo, foram apreendidas porções de drogas e dinheiro proveniente do tráfico de drogas nas duas cidades.



De acordo com o diretor do DRCO, a primeira fase da ação em Barreirinha, foi realizada em conjunto com integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), e Delegacia Fluvial (Deflu). “Esta primeira fase teve como objetivo dar suporte à 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão em bairros distintos daquela cidade”, explicou Barroso.

Prisões em Barreirinha

Durante os cumprimentos das ordens judiciais foram presos, em flagrante por tráfico de drogas, os irmãos Adeilson Souza Oliveira, 34, conhecido como “Queiroz”; Adelson de Souza Oliveira, 35, chamado de “Ratão”, e Joanderson Souza Oliveira, 40, conhecido como “Grande”, com drogas e quantia em dinheiro proveniente da comercialização de entorpecentes.

Na tarde daquele mesmo dia, Shirleno de Souza Oliveira, 25, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, e com ele foram apreendidas cinco porções de óxi, uma balança de precisão e quantia de dinheiro, em espécie. Foram presos, ainda, Denner Marinho Ribeiro, 24; Paulo Alberdlin Viana de Oliveira, 25, e Yuri Cruz Lopes, 19, que estavam com dinheiro proveniente do tráfico de drogas e material para embalar drogas.

“Na noite de segunda-feira (17), realizamos também, uma blitz educativa em duas ruas principais do município, próximos a orla de Barreirinha. Ao todo, foram abordadas cerca de 300 motocicletas. Dessas, três foram apreendidas por estarem com a numeração de chassi adulterada, e uma com restrição de roubo. Os condutores foram encaminhados para o 42º DIP para a realização dos procedimentos cabíveis”, relatou o diretor do DRCO.

Desdobramento em Parintins

Uma equipe composta por 29 servidores seguiu, na última quarta-feira (19), na Deflu, para Parintins. Na noite do mesmo dia, as ações iniciaram em combate à exploração sexual de crianças e adolescentes com abordagens na Orla da Francesa, na rua das Marés, entre outros pontos da cidade, onde foi identificada a presença de adolescentes em bares.

“Nesse primeiro momento, contamos com o apoio do Conselho Tutelar de Parintins, que notificou os responsáveis quanto aos adolescentes que estavam indevidamente em bares e casas noturnas. Realizamos inspeções em oito bares, quatro dos quais foram fechados por apresentarem alvará vencido”, afirmou o delegado.

Segundo Barroso, foram feitas abordagens nos currais dos Bois Garantido e Caprichoso. Na ocasião, um homem, identificado como Josimar Fulter Nunes, 32, foi preso com seis trouxinhas de cocaína e 24 trouxinhas de oxi, além de materiais utilizados para embalar trouxinhas, como sacos plásticos, tesoura e linha.

O homem foi conduzido ao prédio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, para a realização dos procedimentos cabíveis. O diretor do DRCO enfatizou que as ações irão seguir por 18 dias em Parintins, garantindo a segurança da população que estará presente 54º Festival Folclórico de Parintins.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Quadrilha desviava armas apreendidas pela polícia no Amazonas