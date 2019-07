Irmão de tatuador morto acusa PM da Força Tática de assassinato

Manaus - O tatuador Garnison dos Santos Rosas, de 28 anos, foi morto com um tiro na cabeça, no fim da manhã desta sexta-feira (21), na rua Aristóteles, comunidade João Paulo, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações repassadas pelo tenente Serrão, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada para a ocorrência e confirmou no local que uma pessoa estava baleada.

Durante os procedimentos, moradores do bairro não deram mais informações sobre o caso. A vítima foi socorrida por familiares e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste, onde morreu por volta das 11h31.

Após a morte ser confirmada, o irmão da vítima compareceu à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para falar sobre o assassinato.

Em depoimento à polícia, o homem de 25 anos relatou que Garnison estava na invasão Paraná, onde reside, quando foi abordado por policiais militares da Força Tática.

Durante a abordagem, Garnison tentou fugir e foi alvejado com um tiro na cabeça. O irmão da vítima não soube informar as circunstâncias do crime. Entretanto, ele declarou que o irmão estava há, pelo menos, três meses sem assinar os documentos de autorização do semiaberto no Fórum.

O homem declarou, ainda, que o mesmo policial da viatura RSV 0003 tentou coagi-lo. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e aguarda um posicionamento sobre o caso.

O corpo de Garnison foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela equipe da DEHS.



