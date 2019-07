Homem é preso com 8 quilos de drogas no bairro São José 2

Durante a abordagem policial, foi encontrada uma pequena porção de entorpecentes e um revólver calibre 38, preso a cintura de Evanderson | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Evanderson Costa da Silva, de 22 anos, foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (21), pelos policiais da Força Tática do Amazonas, com cerca de 8 quilos de drogas. A prisão aconteceu na rua Dr. José Lins, bairro São José, Zona Leste de Manaus, após denúncias anônimas da comunidade. Com ele, foram encontrados porções de maconha, oxi e pasta base de cocaína.

De acordo com a Tenente Leirilane, a denúncia foi feita através do Linha Direta. “Nós recebemos a informação que uma pessoa estava comercializando entorpecente na rua Dr. José Lins. A equipe se deslocou para o local e identificou o indivíduo conforme as características descritas na pelo denunciante".

Durante a abordagem policial, foram encontrados uma pequena porção de entorpecente e um revólver calibre 38, presos na cintura de Evanderson. Questionado sobre a arma e o material, o homem confirmou que na casa dele havia outra quantidade de drogas.

“Nossa equipe foi até a residência do suspeito que estava no flagrante e lá foi localizado quase 8 quilos de entorpecentes. Ele ainda tentou resistir a prisão e fugir, mas os policiais conseguiram o imobilizar” afirmou a tenente.

Evanderson foi levado até o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais e será encaminhado para Audiência de Custodia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

