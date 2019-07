Suspeitos de envolvimento em morte de PM comemoram soltura

Manaus - Os três de quatro suspeitos de participar da morte do policial reformado da Polícia Militar, Luís Carlos da Silva Castro, de 56 anos, identificados como Joelson Ferreira Soares, de 21 anos, Marcley Moraes de Souza, de 20 anos e Charles Sanches Morais, de 27 anos, foram liberados após passarem por audiência de custódia nesta sexta-feira (21), no Fórum Ministro Henoch Reis, na Zona Sul de Manaus. O trio comemorou a soltura e foi atacado por parentes do PM que aguardavam do lado de fora e estavam revoltados com a soltura.

Um táxi, usado pelos suspeitos para sair do local foi depredado, uma confusão generalizada foi vista por quem passava pelo local. A juíza de Direito da Custódia Ana Paula de Medeiros Braga vislumbrou a presença de “vícios” na prova de materialidade do crime. Josué Ferreira Soares, de 19 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele foi o responsável pelo primeiro disparo que atingiu Luís.

Entenda o caso

Na última quarta-feira (19), o vigilante e policial militar da reserva morreu a tiros na loja TV Lar, localizada na avenida Autaz Mirim (Grande Circular), Zona Leste de Manaus. De acordo com testemunhas, a vítima era segurança da loja.

Conforme um policial da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que preferiu não revelar a identidade, o crime ocorreu por volta das 18h30. O policial afirma que três homens armados invadiram o local e deram voz de assalto. "Após a reação do segurança eles efetuaram os disparos" disse o policial.

Veja o vídeo

| Autor: William Souza / TV Em Tempo

Leia Mais

Preso segundo suspeito de envolvimento em morte de sargento da PM