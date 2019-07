Deputada Federal Flordelis é uma das investigadas por morte do marido

A arma do crime foi encontrada dentro da casa pela polícia | Foto: Reprodução

Niterói- A titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), Barbara Lomba, disse nesta sexta-feira (21) que a confissão dos filhos do pastor Anderson do Carmo Souza, assassinado no último domingo (16), não é uma prova definitiva para a investigação, pois ainda há muitos pontos a serem esclarecidos.

A motivação do crime, por exemplo, ainda não está definida, e as informações obtidas em depoimentos precisam ser confirmadas com laudos periciais e outras provas materiais. Todas as pessoas que estavam na casa no dia do crime estão sendo investigadas, inclusive a deputada Flordelis.

"Não está esclarecida a motivação, se a execução aconteceu daquela forma que foi narrada, se são só essas pessoas envolvidas. Muita coisa está indefinida", afirmou a delegada em entrevista coletiva.

No feriado de quinta-feira (20), a pedido da Polícia Civil, o Tribunal de Justiça do Rio decretou a prisão temporária de Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelils e Lucas Cezar dos Santos Souza, filho adotivo do casal. A deputada e o pastor Souza tinham 55 filhos, 51 adotivos. Flávio e Lucas foram presos logo após o crime, por outros motivos - contra o primeiro pesava uma acusação de violência doméstica; contra o segundo, o envolvimento com o tráfico de drogas, quando ainda era adolescente.

Na noite de quinta-feira (20), a TV Globo revelou que o depoimento de outro filho do casal, teria sugerido a participação de três irmãs e da própria deputada Flordelils no planejamento do crime. A arma do crime foi encontrada dentro da casa pela polícia, mas, até agora, os policiais não conseguiram achar o celular usado pela vítima.

Segundo a delegada, a confissão de Flávio não é suficiente para resolver o caso. Aparentemente, a confissão veio com contradições. O laudo do Instituto Médico Legal revelou que o corpo do pastor tinha mais de 30 perfurações - nove na região da virilha e da coxa, oito no peito e um, provocado por tiro a curta distância, na cabeça -, mas o réu confesso teria dito que disparou seis tiros.

A delegada Lomba destacou que a quantidade de perfurações é insuficiente para determinar o número de tiros.

"Temos muito trabalho a fazer ainda. Por isso, notícias prematuras, coisas que chegam até vocês da imprensa de forma irresponsável, às vezes, podem atrapalhar as investigações", disse a delegada.

