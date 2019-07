Homem conhecido como 'Buda' é executado no Centro de Manaus

As câmeras de segurança devem ajudar a identificar os suspeitos de cometerem o crime | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Manaus - Um homem, identificado apenas "Buda", de 25 anos, foi executado na noite desta sexta-feira (21), na frente da Biblioteca Pública de Manaus, localizada na rua Barroso, no Centro, Zona Centro-sul da cidade. Os suspeitos fugiram em um veículo sem serem identificados.

De acordo com o tenente Hytalo Bruno, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi surpreendida por suspeitos que estavam em dois carros, um Nissan Branco e o outro de modelo e placas não identificados.

"Ele tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, era um velho conhecido nosso. Os populares não falaram muita coisa, apenas que os atiradores chegaram, abordaram ele enquanto passava pela rua e atiraram", disse o policial militar.

Ainda conforme a polícia, as câmeras de segurança devem ajudar a identificar os suspeitos de cometerem o crime. Familiares da vítima apareceram no local, mas preferiram não comentar no caso com a imprensa

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

