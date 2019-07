PC identifica homem morto no Centro e trabalha com duas hipóteses

Manaus - O homem assassinado a tiros na noite de sexta-feira (21), no Centro de Manaus , foi identificado pela Polícia Civil. Trata-se do vendedor de frutas Jovane de Souza Guerreiro, de 25 anos, natural do município de Oriximiná (PA).

De acordo com levantamentos da polícia, Jovane estava com a namorada, identificada apenas como"Karina" e outras pessoas, ingerindo bebidas alcoólicas na avenida Sete de Setembro, quando dois veículos chegaram ao local.

Homens armados desceram dos veículos e um deles efetuou os disparos contra Jovane. A vítima ainda tentou fugir, mas acabou sendo atingida com dois tiros, sendo um nas costas e outro no braço esquerdo.

Câmera flagrou o crime

Os criminosos fugiram em uma Saveiro, de cor vermelha, e em um March, de cor preta. Uma câmera do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) registrou toda a ação dos assassinos.

No local do crime, testemunhas relataram que um dos autores foi identificado como "Bildo". O suspeito já havia tentado matar Jovane no início deste mês.

Linha de investigação

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) trabalha com duas linhas de investigação para o caso: crime passional e acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

Conforme informações preliminares, Jovane teria sofrido o atendo no início deste mês após paquerar a companheira de "Bildo". Na época, ele foi alvejado com um tiro no ombro.

Entretanto, a família da vítima relatou aos investigadores da DEHS que Jovane era usuários de drogas e recebia ameaças de morte. Porém, o irmão dele, de 21 anos, disse ao Portal Em Tempo que desconhece o teor das ameaças.

"Falava pouco com ele. Eu só sei que ele trabalhava no Centro vendendo frutas. Não tenho ideia quem matou o meu irmão", disse à reportagem.

Corpo liberado para a família

Após passar por exames de necropsia no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital, o corpo de Jovane será levado de barco ao município de Oriximiná (PA), cidade de origem, onde acontecerá o sepultamento.

