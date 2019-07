Chefe do tráfico no bairro da União, 'Barba' é preso pela Rocam

‘Barba’ foi conduzido ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem identificado pela polícia como Deive Aranha Virginio, de 29 anos, conhecido como "Barba", apontado como chefe do tráfico no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus, foi preso, na madrugada deste sábado (22).

"Barba" foi preso enquanto dirigia um veículo modelo Honda Civic, de cor prata, placa PHK-3C15, na Estrada dos Oficiais, próximo ao Conjunto Beija-Flor, no bairro de Flores.

Dentro do carro, a equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) encontrou uma pistola Glock e várias trouxinhas de cocaína.

Ao consultar o nome de ‘Barba’ no sistema da Secretária de Segurança Pública (SSP-AM), a polícia encontrou dois mandados de prisão em aberto. Durante conversa com os policiais, ele acabou confessando ser o líder do tráfico na área do bairro da União.

Droga em casa

Acompanhado da polícia, o homem foi até ao local onde guardava o restante do material ilícito, localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

No local, a polícia encontrou três revólveres calibre 38, uma espingarda calibre 12, cinco munições de calibre 38, um colete balístico, uma balaclava preta, três balanças de precisão, um celular, dois quilos de maconha tipo skunk, oito porções médias de cocaína, nove porções médias de oxi, 64 trouxinhas de cocaína, 360 pinos de cocaína, dois sacos de cafeína e 1.213 trouxinhas de oxi.

‘Barba’ foi levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Centro-Sul.

*Com informações da assessoria

