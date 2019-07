Jovem de 18 anos é executado com tiros de escopeta no Nova Cidade

Manaus - O ajudante de pedreiro Wenderson da Silva e Silva, de 18 anos, foi morto com vários de escopeta na noite de sábado (22). O crime aconteceu na comunidade Cabo Lima, dentro do bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram à polícia que dois homens desceram de um carro e efetuaram os disparos à queima-roupa contra a vítima. Um deles chegou a falar: "Isso é pra te deixar de ser traíra". Os assassinos fugiram sem serem identificados.

Aos investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a mãe de Wenderson confirmou que o filho tinha sido preso por participar de um furto na comunidade e teria denunciado os comparsas, mas ela não soube informar se a morte estaria relacionada a vingança.

A comunidade é considerada área vermelha | Foto: Josemar Antunes

A vítima foi alvejada com tiros de calibre 12, arma de grosso calibre, que atingiram as nádegas, costelas, rosto, pescoço e braço. Algumas partes do corpo do jovem ficaram dilaceradas devido ao tiros à queima-roupa. Vários vídeos foram compartilhados em grupos de WhatsApp mostrando o corpo de Wenderson e o desespero de familiares e amigos.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. A vítima era natural de Monte Alegre (PA). O assassinato será investigado pela DEHS.

Local do crime ainda tinha marcas de sangue | Foto: Josemar Antunes

Área vermelha

A comunidade Cabo Lima é considerada pela polícia como uma área vermelha, devido ao grande movimento do tráfico drogas no local. O Portal Em Tempo esteve na comunidade para tentar falar com familiares ou testemunhas sobre o assassinato de Wenderson, mas ninguém quis comentar sobre o assunto.

Algumas pessoas fecharam as casas ao perceberam a presença da equipe de reportagem na comunidade. O fato, segundo a polícia, é o medo de represália.

