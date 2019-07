Cabeça humana é encontrada em lixeira viciada no Santo Agostinho

Manaus - Coberta de tinta, uma cabeça humana foi encontrada na tarde deste domingo (23), em uma área de lixeira viciada, localizada na avenida Coronel Teixeira, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.



Segundo informações de uma estudante, de 21 anos, que pediu anonimato, o membro foi encontrado por um morador do bairro. “Um vizinho encontrou a cabeça no momento que ele foi jogar o lixo dele”, contou a jovem.

A cabeça foi encontrada por um morador | Foto: Daniel Landazuri

Conforme a perita Fátima Costa, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), aparentemente, o crânio pode ser de um homem. Segundo ela, foi identificado uma fratura em uma parte da cabeça.

Pegadas de tinta branca intrigaram os investigadores. A equipe vai solicitar imagens de câmeras de segurança da área para tentar identificar quem deixou o crânio no local.

A Polícia Militar esteve no local | Foto: Daniel Landazuri

"As pegadas podem ser da pessoa que deixou a cabeça no local. Realizamos uma busca e não encontramos outros membros. O exame de necroscopia vai identificar do que se trata a fratura", disse a perita.

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para o local da ocorrência. A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também esteve no local. A cabeça foi levada para o Instituto Médico Legal (IML).

