Mais um envolvido na morte do sargento da PM se entrega à Polícia

Divulgação

Manaus - Mais um dos envolvidos na morte do sargento da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Luís Carlos da Silva Costa, de 56 anos, se entregou na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na Zona Leste, na manhã desta segunda-feira (24). Charles Sanches Morais se apresentou com um advogado.

No domingo (23), Joelson Ferreira Soares, de 23 anos, também se entregou à polícia. Ele chegou na delegacia acompanhado de uma advogada e com uma bíblia debaixo do braço. Agora, somente Marcley Moraes de Souza, de 20 anos, continua foragido.

Preso na quinta-feira (20), o trio foi solto em audiência de custódia na sexta-feira (21). Entretanto, no sábado (22), a juíza Luciana da Eira Nasser, do Plantão Criminal, decretou a prisão preventiva dos criminosos.

O crime

O sargento reformado da PM, Luís Carlos da Silva Costa, de 56 anos, foi executado com 10 tiros na noite de quarta-feira (19), enquanto fazia a segurança da loja TV Lar, situada na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

Uma câmera do circuito de segurança externo da loja de eletrodomésticos registrou o momento em que três homens chegaram ao local.

Luís Carlos reage a ação dos criminosos e acaba sendo alvejado com vários tiros. Em seguida, o bando foge levando a pistola calibre 380 do policial. Os assassinos contaram com o auxílio de um carro, modelo HB20, de cor branca, para deixar o local.

A perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), confirmou que o policial foi atingido com 10 tiros, sendo um no queixo, um na barriga, um no braço esquerdo e sete na região lombar esquerda.

Veja reportagem da TV Em Tempo:

Leia Mais:



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui



Envolvido na morte de sargento da PM se entrega à polícia, em Manaus