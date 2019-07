Homem é suspeito de matar amigo com facada no coração, em Manaus

Manaus - Pedro Oliveira Garcia Júnior, de 28 anos, foi assassinado com uma facada no coração, na madrugada desta segunda-feira (24), na comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Um amigo da vítima é apontado por testemunhas como o autor do crime.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu por volta de 1h, na rua 2. Pedro estava consumindo bebidas alcoólicas na casa do amigo, identificado pela polícia como Fábio da Silva e Silva, de 23 anos.

Durante a bebedeira, os amigos se desentenderam por um motivo, até então, desconhecido. Na ocasião, Fábio pegou uma faca e desferiu um golpe no coração de Pedro, que não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Após o crime, Fábio fugiu e até o momento não foi localizado pela polícia. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. A DEHS investiga o assassinato.

