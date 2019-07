Golpe em estadia durante o Festival Folclórico de Parintins

Parintins - Seis alunas foram enganadas em promessa de estadia durante o Festival Folclórico de Parintins. As estudantes universitárias partiram de Manaus no sábado (22) com contrato acertado com Silvio do Nascimento, possível agente de pousada que receberiam os estudantes na cidade.

Perto da data combinada, as discentes entraram em contato com o proprietário da casa, mas as redes sociais estavam desativadas e o número para contato estava desligado ou fora de área.

Estudantes estão em Parintins para participar do Intercom | Foto: Divulgação

"A minha amiga que acertou a hospedagem e nos mostrou todos os documentos. Ela conversava com ele e a filha diariamente. Foi um choque para ela também. Ele sumir de repente nos deixou assustadas, parecia alguém de confiança", lamentou a estudante, Karina Macedo.



O preço acertado da estadia era mil reais e o valor pago adiantado foi R$ 650. No ato do contrato, o estelionatário enviou imagens da casa com piscina e imagens das cláusulas do documento.

Estudantes depositaram R$ 650 adiantado | Foto: Divulgação

Ao descobrirem o golpe, as estudantes pesquisaram o número da conta e constataram que não fazia parte do Amazonas. A conta para depósito está localizada no estado do Ceará, Nordeste do Brasil.



A localização enviada fica na Escola de Áudio e Comunicação Padre Paulo Manna. Das imagens de satélite aparece a piscina prometida, porém fica nas dependências da escola.

Endereço fornecido corresponde a uma Escola de Áudio e Comunicação Padre Paulo Manna | Foto: Divulgação

"Quando chegamos no local nos deparamos com a situação. O homem sumiu e desde a sexta-feira não responde as nossas mensagens e não atende as ligações", relatou Grasiele Cativo.



As estudantes Graziese Cativo, Samara Lima, Rita Rayana, Bruna Karoliny, Karoline Pantoja e Valdinete Costa (mãe de Rita Rayana) foram à Delegacia e registraram um boletim de ocorrência na Delegacia Interativa e Especializada de polícia (3°DIP).

"Nós entramos com o boletim de ocorrência e esperamos que algo seja feito e outras pessoas não sejam enganadas." enfatizou Rita Rayana.

As estudantes registaram um boletim de ocorrência na Delegacia Interativa e Especializada de polícia (3°DIP). | Foto: Divulgação

É a primeira vez que as estudantes estão na ilha da magia e pretendem participar do congresso de jornalismo na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em Parintins.



"A princípio ficamos com o sentimento de não acreditar no que estava acontecendo. Fomos enganadas. Ficamos procurando lugar para ficar durante os dias do congresso, foi difícil, mas conseguimos apoio e estamos hospedadas", explica.

