11 pessoas são presas e um foragido é recapturado no interior do AM

Manaus- Durante ações da Polícia Militar do Amazonas em cinco municípios do interior do estado, 11 pessoas foram presas e um foragido recapturado, entre o sábado (22) e o domingo (23).

Foram apreendidas 90 porções de entorpecentes, duas motocicletas, seis celulares, uma televisão e pouco mais de R$ 443 em espécie, nos municípios de Humaitá, Boca do Acre, Tonantins e Urucará.

Em Humaitá, policiais militares realizaram a prisão de dois homens suspeitos de tráfico de drogas. Após revista, foram encontradas 19 trouxinhas de cocaína, R$ 204 em espécie, além de uma motocicleta sem placa e documentação.

Jackson James Lopes Ipuxima, de 28 anos, foi preso no município de Benjamin Constant, após ser constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Duas mulheres, de 19 e 21 anos, foram detidas por tráfico de drogas em Boca do Acre. As suspeitas estavam com 36 porções de cocaína e material para embalagem, um celular e R$ 149,50 em espécie.

No município de Urucará, um trio de indivíduos, com idades de 20 e 21 anos, foi detido após denúncias de que estariam cometendo o crime de tráfico de drogas. Foram apreendidas duas porções de cocaína, três pedras de oxi, quatro celulares e R$ 90 em espécie. Também houve prisões em Tonantins.

