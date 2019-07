Após uma semana, corpo de criança morta pelo pai permanece no IML

O corpo da criança permanece na instituição aguardando resultado de exames de DNA | Foto: Divulgação

Manaus - Uma semana após ter sido encontrado, o corpo do pequeno David Nonato Bento dos Santos, de 7 anos, assassinado brutalmente e enterrado em uma cova rasa pelas mãos do próprio pai Rogério Alexandrino dos Santos, 27, ainda não foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) para o sepultamento

Segundo o IML, o corpo da criança permanece na instituição aguardando resultado de exames de DNA, e não tem uma data precisa para liberação.

A família paterna da vítima, que era responsável da criança, informou ao EM TEMPO que teme não participar do enterro por revolta da mãe biológica da criança.

"Estamos abalados com a situação, o exame já foi feito e deram o prazo mínimo de 15 dias. Nosso medo é que a mãe biológica não nos deixe participar do enterro, pois ela está com raiva devido a repercussão na mídia da família declarando que ela abandonou Davi. Por amor que ainda temos pela criança queremos prestar as últimas homenagens", disse a tia paterna, a autônoma Ana Maria, 30.

O menino foi morto a pauladas e o corpo dele enterrado dentro de uma casa de madeira | Foto: Daniel Landazuri

Conforme a perícia o crime aconteceu no dia 12 de junho. O menino estava desaparecido há sete dias e foi encontrado na tarde do dia 17, após o pai dele confessar o crime. O menino foi morto a pauladas e o corpo dele enterrado dentro de uma casa de madeira, localizada na rua São Pedro da comunidade João Paulo 2, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Entenda o caso

De acordo com uma fonte policial, o homem decidiu se entregar e confessou a autoria do crime, levando os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) até o local do fato. Durante a apresentação na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na manhã desta terça-feira, Rogério disse que estava arrependido e que merecia sofrer.

" Eu coloquei o meu filho de costas para mim e disse a ele que seria uma brincadeira . Depois apaguei as luzes e comecei a bater na cabeça dele. Ao perceber que não estava mais vivo, resolvi enterrar. Estou arrependido e mereço sofrer", afirmou.

Durante depoimento na delegacia, a juíza Luciana da Eira Nasser, no Plantão Criminal, determinou a prisão preventiva.

