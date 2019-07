15 carros roubados são recuperados em Manaus

Oito carros e cinco motocicletas roubados ou furtados foram recuperados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) durante patrulhamento | Foto: Divulgação

Manaus - Oito carros e cinco motocicletas roubados ou furtados foram recuperados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) durante patrulhamento entre o sábado (22), e a madrugada desta segunda-feira (24/06), em bairros de diferentes zonas de Manaus.

Dos 15 veículos recuperados, oito foram localizados abandonados nos bairros São Jorge e Santo Antônio na zona oeste; Alvorada e bairro da Paz, centro-oeste; Santa Etelvina, Terra Nova e Monte das Oliveiras, zona norte; e Centro, na zona sul da cidade.

Outros seis veículos foram recuperados em bairros das zonas leste, sul e norte e foram apresentados na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) ou entregues aos proprietários.

Prisão

No bairro Nova Cidade, na zona norte, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) recuperaram uma motocicleta roubada em posse de um homem suspeito de cometer roubos com o veículo. O detido, juntamente com a motocicleta, foi apresentado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).