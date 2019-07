Suspeito de cometer assalto é morto por desconhecido em Manaus

Uma moto com restrição de roubo foi apreendida pela polícia | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Suspeito de estar praticando assaltos pela região da Zona Norte de Manaus, um homem ainda não identificado, foi executado por um suposto justiceiro na noite desta segunda-feira (24), na avenida Francisco Queiroz, no bairro Manoa. Um outro homem, que seria comparsa da vítima, está sendo procurado pela polícia.

Conforme o tenente Ruann Chagas, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma moto foi apreendida pela polícia. O veículo tem restrição de roubo e estaria sendo usado para cometer os arrastões pela área da Zona Norte.

"O que os populares informaram é que ele iria supostamente cometer um assalto ao posto de combustíveis que fica aqui na proximidade, foi quando alguém viu a ação e começou a atirar contra a vítima. Nossas equipes estão empenhadas porque segundo testemunhas, um comparsa dele teria conseguido fugir", explicou Ruann.

O local é uma área comercial e por isso tem um intenso fluxo de veículos, que ficou congestionado por conta dos curiosos que passavam e paravam para tirar uma foto ou ver o que tinha acontecido. Os agentes do Manaustrans estiveram no local para ajudar na liberação do trânsito e orientar os motoristas.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

