Avô acusado de estuprar as netas tem testículos cortados

Um homem, de 49 anos, acusado de estuprar as netas de cinco e seis anos em 2016, foi amarrado em sua casa e teve os testículos cortados na noite de sábado (22), em Itanhagá, próximo a Cuiabá-MT. As informações são do Jornal de Brasília.



De acordo com boletim de ocorrência registrado, Antevir Chaves, conhecido como barba, estava em sua casa com sua esposa e filho quando, por volta de 18h30, dois homens encapuzados invadiram o local, o levaram para fora, o amarraram e cortaram os testículos com um canivete.

Estes indivíduos diziam para esposa que era para ela “ficar na dela”, que assunto não seria com ela, também perguntaram: porque ela estava com ele e se ela sabia o que ele tinha feito. Na saída eles levaram o celular da esposa e uma espingarda.

Ele relutou em procurar ajuda no posto de saúde, mas o proprietário do sítio, levou ele pela manhã ao CIS, de acordo com o ITA Notícias. Segundo sua esposa ele disse que estava com medo de ser preso.

Na unidade hospitalar, a equipe médica acionou a Polícia Militar, por volta das 10h30, informando que um homem com ferimento de arma branca havia dado entrada no hospital. A informação é de que os agressores queriam “castrar” o suspeito e questionaram o porquê de a esposa ainda estar com ele após o que fez com as netas.

Segundo a denúncia, ele teria estuprado as netas de cinco e seis anos em um assentamento em Nova Maringá (370 km de Cuiabá) e foi denunciado pela própria esposa e pela filha dele, mãe das vítimas. O crime acontecia quando Antevir ficava sozinho com as crianças e durante a noite, após todos terem ido dormir.





Ele foi levado ao Hospital Regional De Sorriso. Não foi informado o estado seu estado de saúde.