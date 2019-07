Em Manaus, homem é executado em via pública na Zona Leste

Manaus - Um homem foi morto na noite desta segunda-feira (24), na rua Jasmim, no Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. O suspeito de cometer o crime estava em uma moto e fugiu sem ser identificado pela população.

De acordo com os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima passava pela rua quando foi surpreendida pelo suspeito, que atirou diversas vezes. Os tiros atingiram a vítima a queima roupa que morreu no local.

No local do crime, que fica bem próximo à avenida Autaz Mirim, principal via da Zona Leste da capital, moradores se amontoavam para ver o corpo sendo periciado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e esteve no local, mas apenas constatou a morte da vítima.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da polícia civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Suspeito de cometer assalto é morto por desconhecido em Manaus