Bebê de 9 meses é espancado, estuprado e morto pelo padrasto

Um bebê de 9 meses, identificado apenas como Ícaro, morreu após ter sido espancado e estuprado em Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro, no início da tarde de segunda-feira (24). De acordo com informações da Polícia Civil, o padrasto é o principal suspeito do crime.



O menino foi levado para o Hospital Municipal Ana Moreira, mas não resistiu aos ferimentos. Funcionários da unidade relataram que a criança estava sem algumas unhas da mão e dos pés. Ainda não há informações sobre quem levou a criança ao centro de saúde.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 32º BPM (Macaé) foram acionadas para uma ocorrência no Conjunto Habitacional São Cristóvão, no bairro Henry. No local, os agentes foram informados que a criança já havia sido socorrida para o hospital.

O corpo de Ícaro foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. Agentes da 122ª DP realizam diligências para encontrar o suspeito do crime.

