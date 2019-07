Polícia Militar prende homem com drogas em Humaitá

O suspeito foi conduzido ao 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município | Foto: Divulgação/PMAM

Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus) prenderam, na madrugada desta terça-feira (25), um homem suspeito tráfico de drogas. Com ele, os policiais apreenderam três pacotes com 3,808 quilos de maconha.

Segundo informações de policiais que atenderam a ocorrência, a equipe realizava policiamento ostensivo pela BR-230, por volta das 2h50, quando avistaram um táxi modelo Classic em atitude suspeita.

Foi feita a abordagem e, durante revista no interior do veículo, foram encontrados os três pacotes com drogas.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município para providências legais.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Audiência de Custódia: juiz do AM fala sobre prisão e liberdade