Membros de facção são presos com drogas e armas no São José

Manaus- Dois homens, de 26 e 22 anos, foram presos na tarde desta segunda-feira (24), suspeitos de tráfico e porte ilegal de arma de fogo, no bairro São José, Zona leste da cidade.

Com os suspeitos, os policiais da Rocam apreenderam uma pistola marca Taurus, calibre PT.380, cinco munições intactas, três porções de supostamente maconha, uma porção de supostamente cocaína, seis trouxinhas de supostamente cocaína e uma balança de precisão.

Policiais que atenderam a ocorrência informaram que estavam realizando patrulhamento de rotina no bairro São José quando, por volta das 15h, receberam denúncia via WhatsApp informando que na rua 14 tinha um membro de uma facção criminosa comercializando drogas e que o mesmo estaria com tornozeleira eletrônica, portando uma arma de fogo e ameaçando os moradores do local.

Os policiais se dirigiram até o endereço da denúncia e conseguiram identificar o suspeito. Durante a abordagem e revista pessoal, os PMs encontraram algumas porções de supostamente drogas.

Na residência do suspeito, a equipe encontrou mais porções de drogas. Ao ser questionado sobre as armas, o suspeito informou que estava guardada na casa de um amigo, localizada na rua 2 do mesmo bairro.

No local informado, a prendeu outro suspeito, e encontrou uma pistola Taurus PT.380 com cinco munições intactas. A dupla foi levada para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na delegacia, a equipe constatoui que os suspeitos já possuem outras passagens por tráfico e roubo.

