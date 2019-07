Polícia está no encalço de assassinos de líder comunitária, em Manaus

A equipe da DEHS foi na comunidade na manhã desta terça-feira (25) | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve na manhã desta terça-feira (25), na comunidade indígena Yawaritê Ipixuna, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus.

Os policiais civis da especializada investigam a morte de líder comunitária Odithe Cristina Santos, de 39 anos, morta a tiros na noite do dia 15 de junho deste ano.

Odith estava em casa com a companheira, na comunidade Grande Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste, quando recebeu uma ligação para encontrar com uma pessoa na comunidade indígena.

A mulher foi morta dentro da comunidade indígena | Foto: Josemar Antunes

Conforme informações apuradas pela Polícia Civil, no dia do crime, dão conta que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas e negociava os lotes da comunidade como forma de doação para famílias sem moradia.

A irmã da vítima, Vandeia Barbosa da Silva, de 43 anos, informou para a reportagem que desconhece o motivo do assassinato. O caso segue sendo investigado sob sigilo pela equipe da DEHS.

