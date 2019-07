Vídeo: 500 PMs deixam Manaus para atuar no Festival de Parintins

Manaus - Um barco de três andares saiu do porto de Manaus na última segunda-feira (24), por volta das 8h. Antes da partida, os policiais militares participaram de uma solenidade, com direito a oração para pedir proteção à tropa.

Aproximadamente 500 policiais de todas as companhias e dos comandos metropolitano, especializado, batalhão de trânsito e ambiental, Rocam, grupo Fera, Marte, e até da Companhia Independente de Policiamento com cães, foram escalados para reforçar a segurança no 54º Festival Folclórico de Parintins.

Foram enviados também equipamentos e aparatos para realizar um trabalho ostensivo na ilha tupinambarana. Mesmo com o envio desses policiais da capital, o subcomandante da Polícia Militar, coronel Mouzinho, garante que Manaus não vai ficar sem segurança.

Os policiais militares chegaram em Parintins na madrugada desta terça-feira (25) e retornam na terça da semana que vem (2).

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Mei Shapiama/TV Em Tempo

Edição: Isac Sharlon

