Família encontra menina desaparecida desde domingo (23) em Manaus

Manaus – Nesta terça-feira (25), uma menina de 11 anos que estava desaparecida, após solicitar uma corrida em um aplicativo para encontrar um rapaz de 25 anos, foi encontrada pelos familiares. A informação foi confirmada pela mãe da criança, uma mulher de 26 anos. A mulher presta depoimentos, nesta tarde, na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), situada na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Entenda o caso

A menina de 11 anos solicitou uma corrida em um aplicativo para encontrar um rapaz de 25 anos, enquanto a mãe e a tia estavam dormindo. Após chegar ao destino, em uma rua na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, ela parou de estabelecer contato com os familiares. A menina saiu da casa onde mora, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital.

O caso aconteceu por volta das 17h30 do último domingo (23), a mãe da criança relatou ao Em Tempo que a criança estava há algum tempo trocando mensagens com um homem identificado apenas como Júnior, e que ele teria 25 anos. A família desconfia que a garota fugiu para se encontrar com o rapaz.

"Ela foi mais rápida que eu, quando flagrei as conversas, na última sexta-feira [21], tratei de remover o chip do celular dela para cortar qualquer tipo de comunicação entre eles. Na tarde de domingo, eu e a tia dela estávamos dormindo quando ela pegou meu celular e chamou o carro. Percebemos que ela havia saído após acordamos. Vizinhos relataram que ela saiu de com uma macaquinha de cor amarela e uma bolsa de mão na cor azul", falou a mãe para a reportagem.

