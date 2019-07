Em Manaus, último envolvido em morte de PM se entrega à polícia

Marcley se entregou na tarde desta terça-feira (25) | Foto: Divulgação

Manaus - Marcley Moraes de Souza, de 20 anos, que estava foragido e é suspeito de envolvimento na morte de um sargento reformado da Polícia Militar, se entregou à polícia por volta das 16h30 desta terça-feira (25). Acompanhado de um advogado, Marcley se apresentou na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), localizada na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus.

Na última sexta-feira (21), Marcley e outros dois comparsas receberam liberdade provisória após audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

No domingo (23), Joelson Ferreira Soares , de 21 anos, se entregou na DEHS com uma bíblia debaixo do braço. Já na tarde dessa segunda (24), Charles Sanches Moraes também se apresentou junto com o advogado na mesma delegacia.

Familiares de Marcley também acompanharam os procedimentos iniciais na delegacia. Segundo uma parente, que não quis se identificar, o suspeito estava com medo de morrer e recebia ameaças anônimas frequentemente.

“Ninguém da família sabia do paradeiro dele, desde quando ele saiu da audiência de custódia não apareceu mais em casa. Hoje, recebemos uma ligação dele informando que queria se entregar e então buscamos um advogado. Só esperamos que ele pague pelo erro que cometeu”, disse um familiar.

Em um vídeo, Marcley aparece dizendo estar arrependido e que quer pagar pelo crime. Ele justifica que a intensão dele era apenas cometer um assalto para dar auxílio para a esposa que está grávida.

“Estou desempregado e minha intensão era só pegar os celulares e depois vender para conseguir dinheiro porque minha mulher está grávida. Agora quero pagar pelo o que eu fiz. Estou muito arrependido, essa situação estragou minha vida. Eu sei que nada justifica e peço perdão à família da vítima”, disse o suspeito. Assista:

