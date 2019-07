Criança é estuprada por homem que conheceu em jogo online em Manaus

Leonardo Mota

Manaus - Um homem de 26 anos, suspeito de estuprar uma menina de 11 anos, foi preso no final da manhã desta terça-feira (25), na casa onde morava, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A criança estava desaparecida há dois dias e teria sido abusada sexualmente pelo menos duas vezes.

A mãe da criança, uma manicure de 26 anos, informou ao EM TEMPO que a filha conheceu o suspeito em um jogo eletrônico para celular. A menina passou uma semana conversando com o suspeito pela interação online, e o homem atraiu a criança se passando por um adolescente.



"Na sexta-feira, dia 21, eu descobri que ela estava conversando com esse rapaz e tratei de tirar o chip do celular dela. Na tarde de domingo, eu estava dormindo quando ela pegou meu celular e chamou um motorista de aplicativo. E não deu mais notícias", disse a mãe.

O desaparecimento da garota foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca). A manicure informou, ainda, que por volta das 21h de segunda-feira (24) a filha retornou para casa também em um carro de aplicativo.

"Ela estava sangrando, toda suja e com fome. No mesmo momento procurei a delegacia, mas fui orientada a aguardar para que a equipe policial fizesse a captura do suspeito hoje", disse a mulher.



A vítima contou para a mãe que encontrou o suspeito nas proximidades do Terminal 3, na avenida Noel Nutels, e depois foi levada para a casa dele, localizada na rua Esperança, conjunto Cidadão I, na Cidade Nova, onde ele foi preso, por volta das 11h.

"Alguns familiares dele sabiam da existência da minha filha na casa. Ela contou que ficou com o suspeito em um quarto nos fundos do imóvel. Ela foi estuprada no domingo e na tarde de segunda. Foi foram feitos exames e ela está tomando medicamentos contra o HIV", disse a mãe.

A criança recebeu atendimento psicossocial na Especializada. Já o suspeito está detido na delegacia, e deve ser apresentado nesta quarta-feira (26), em coletiva de imprensa.

