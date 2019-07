Mil veículos foram recuperados até maio em Manaus, diz polícia

A polícia recuperou 1.033 veículos roubados ou furtados | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus- As Polícias Civil e Militar recuperaram 1.033 veículos roubados ou furtados em Manaus até maio deste ano, conforme dados do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). Em média, foram recuperados em torno de sete veículos por dia na capital. Em contrapartida, o número de roubos e furtos caiu 28% no mesmo período. Os números são da assessoria.

Em janeiro e maio deste ano, foram registrados 1.714 casos de roubos e furtos. As notificações de roubo (887), que ocorrem quando a vítima está presente, registraram a maior queda, com 38%. Furtos (827) tiveram retração de 18%.



“A queda nos índices de veículos roubados é consequência do trabalho em conjunto das forças de segurança no combate ao crime. As operações rotineiras organizadas pela Secretaria de Segurança e o trabalho que tem sido desenvolvido pela Especializada, estão desarticulando quadrilhas e organizações criminosas especializadas em roubos, furtos e adulteração de veículos”, disse o titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Cícero Túlio.



Segundo o delegado, a Especializada teve mais êxito nas localizações. Entre janeiro e maio deste ano, o percentual de êxito foi de 71,%, contra 68% alcançado nos mesmos meses de 2018.



Operações

De acordo com a assessoria, além da recuperação de veículos, nos dois primeiros meses deste ano, a DERFV também contabilizou a apreensão de 11 armas e a prisão de 86 pessoas ligadas a quadrilhas e organizações criminosas voltadas à prática de roubos, furtos, estelionatos, uso de documentos falsos e adulteração de sinal identificador de veículos automotores.

“Sempre priorizamos a restituição dos bens patrimoniais das vítimas, porém a retirada de circulação das quadrilhas especializadas tem um papel primordial na redução dos índices de roubos e furtos de veículos”, explicou Cícero Túlio.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: 500 PMs deixam Manaus para atuar no Festival de Parintins