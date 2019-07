Vídeo: adolescentes matam menina de 14 anos e filmam tortura

Uma menina de 14 anos foi morta por duas adolescentes de 15 anos na praia de Maria Farinha, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, na manhã de terça-feira (25). A vítima foi torturada, esfaqueada, espancada e afogada. As suspeitas gravaram toda a sequência e compartilharam o vídeo nas redes sociais.



A gravação, de teor muito forte, circula na internet. Segundo informações preliminares da Polícia Civil de Pernambuco, o crime teria sido motivado por ciúmes. A vítima teria tido um relacionamento com uma das garotas, que atualmente namora com a outra suspeita.

As adolescentes de 15 anos que mataram a colega e divulgaram as imagens foram presas e autuadas em flagrante por ato infracional equiparado a homicídio.

Elas foram levadas para a Delegacia de Maria Farinha e prestaram depoimento ao delegado Álvaro Muniz, responsável pelo caso. Ainda de acordo com a polícia, o vídeo e fotos da morte passarão por perícia.

Nas imagens, é possível ver a menina de 14 anos sendo torturada por uma das suspeitas enquanto a outra filma a sequência brutal. A vítima veste uma camisa da Rede Municipal de Ensino do Recife, que aparece com muito sangue. O final da gravação mostra uma pessoa afirmando que "vai chamar a polícia".

O corpo da adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), localizado no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana. A Polícia Civil de Pernambuco prossegue com as investigações.

Veja o vídeo:

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Duplo homicídio: mãe e filho são assassinados com sete tiros