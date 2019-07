Homem é morto e carbonizado por amigo após cobrar dívida de R$ 300

Um homem foi morto pelo amigo por causa de uma dívida de R$ 300. O crime aconteceu em um sítio, na zona rural de Presidente Castelo Branco, no Paraná. O comerciante Márcio da Silva, de 37 anos, foi baleado com um tiro de espingarda na cabeça e teve o corpo queimado.

De acordo com a investigação, Márcio e Cláudio do Zé da Vaca, teriam comprado porcos por R$ 1.200 e precisavam repassar o valor para o dono que os vendeu. A vítima, que já teria dado metade do dinheiro, resolveu cobrar o restante do acusado, que não gostou da cobrança e efetuou o disparo.

Ainda segundo a polícia, depois do assassinato, o homem colocou o corpo da vítima dentro de um carro e dirigiu até o município de Mandaguaçu, onde ateou fogo no veículo.

Cláudio se apresentou à polícia dias após o ocorrido e, em depoimento, disse que agiu por medo, pois a vítima teria pegado uma arma e colocado na cintura. Ele contou ainda, que já tinha repassado o dinheiro e que não devia mais nada para Marcos.

O acusado agora responde pelo crime em liberdade e, na saída da delegacia, não falou com a imprensa.

Em entrevista para o SBT, a esposa da vítima, Patrícia Nicolin, disse que ficou sabendo do caso depois de ver uma foto do carro queimado em uma rede social, antes mesmo dos policiais irem até a casa da família.

Ela contou, ainda, que gostaria que o acusado pagasse pelo que fez, pois o marido dela era uma pessoa amada por todos na região.

Patrícia relatou também que, desde a morte do marido, não abriu mais o mercado dele, devido as diversas lembranças que Márcio deixou no local.

