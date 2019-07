Alerta: jovem de 21 anos morre após fumar narguilé

Um jovem, de 21 anos, morreu devido o hábito de fumar Narguilé, na zona leste de São Paulo. Kevin Albuquerque passou mal após uma festa com amigos e foi levado ao hospital cerca de três vezes em pouco tempo, onde realizou exames, fez medicação, mas acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passou por autópsia. No primeiro laudo médico, consta que o rapaz teve uma pneumonia lobar e a suspeita é que a inflamação aguda seja decorrente de uma meningite meningocócica, que no caso de Kevin foi provocada por uma bactéria.

Segundo o infectologista Marco Aurélio Safadi, essa doença e muitas outras podem ser transmitidas através da saliva devido a forma compartilhada de uso do Narguilé. Ainda segundo ele, o uso do produto pode aumentar o risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer.

De acordo com a esposa do jovem, Danielle Araújo Cordeiro, eles costumavam fumar todos os dias e consideravam o hábito inofensivo, mas depois do que aconteceu, ela decidiu parar.

Kevin era pai de uma bebê de apenas seis meses e, após a morte dele, uma tia do jovem publicou o caso em uma rede social com o objetivo de alertar outros jovens sobre os riscos do Narguilé.

Dados da última pesquisa nacional sobre saúde apontam que 63% dos usuários no país têm entre 18 e 29 anos e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma hora de fumo, que é o tempo médio de uso, equivale a tragar 100 cigarros.

Em entrevista ao Primeiro Impacto, a mãe do jovem, Adrilene Albuquerque, contou que era contra o hábito do filho, mas que ele não usou nenhuma substância tóxica, além da essência no produto. Contou ainda, que os pulmões dele estavam com muitas lesões e ele chegou a ter hemorragia interna, entre outros problemas e, antes disso, ele era um garoto saudável.

