Quarteto é preso com fuzil, escopeta, granadas e coletes no AM

Manaus - Quatro homens foram presos com fuzil, escopeta, granadas, e 500 munições de grosso calibre e cinco coletes balísticos. O quarteto foi preso, na terça-feira (25), em uma barreira policial na AM-070, no município de Iranduba (a 27 km de Manaus, nas proximidades da Ponte Rio Negro.

De acordo com o delegado Paulo Mavigner, titular do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), parte do armamento é oriundo do exército colombiano e os coletes vieram do Peru.

Armamento pesado do exército colombiano e do Peru | Foto: Izaías Godinho

"Conseguimos fazer a interceptação de um motociclista que era responsável por avisar os outros três suspeitos, que conduziam o veículo com a carga, caso a polícia chegasse", afirmou o delegado. O grupo estava sendo investigado há 15 dias.

Conforme Paulo Mavignier, dois dos presos eram de Manacapuru e trabalhavam como taxistas. O delegado frisou que o armamento seria negociado em Manaus e, possivelmente, seria usado para fazer a segurança do transporte de drogas de uma organização criminosa, que atua no Amazonas.

O delegado Paulo Mavigner, titular do Denarc | Foto: Izaías Godinho

"No depoimento, eles disseram que só estavam transportando o armamento. Vamos continuar investigando os mandantes e quem iria receber a mercadoria", concluiu.

Com o quarteto, a equipe do Denarc encontrou, ao total, um fuzil, uma escopeta, três granadas e cinco coletes balísticos, além de um carro modelo Strada, de cor branca, e uma motocicleta.

Os suspeitos foram identificados como Alessandro Orter Azevedo de 42 anos, Fabrício Ferreira dos Santos, de 27 anos, José Evandro Fernandes Clementino Júnior, de 27 anos e Rodrigo de Souza Mota dos Santos, de 26 anos.

Eles serão levados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado na Zona Sul da capital.

