Após arrastão, suspeito é baleado ao trocar tiros com PMs em Manaus

Manaus – Um homem de 23 anos foi baleado, na madrugada desta quarta-feira (26), após um confronto com policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O caso aconteceu na avenida Pista da Raquete, situada na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, por volta de meia-noite o suspeito estava na companhia de um comparsa cometendo uma série de assaltos a pedestres na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. A dupla praticava os crimes com o uso de uma motocicleta roubada, modelo Honda Titan CG 150, de cor vermelha e placa não divulgada.

Ainda segundo a PM, uma das vítimas de assalto acionou a equipe da 30ª Cicom, que conseguiu localizar os criminosos na Pista da Raquete. Durante a tentativa de abordagem, um deles atirou contra os policiais que revidaram e o atingiram com um tiro na região lombar.

O comparsa do homem conseguiu fugir a pé. Com o suspeito ferido a polícia encontrou uma arma de fogo caseira, de calibre 28 e com uma munição deflagrada, além da motocicleta que foi apreendida.

O homem baleado ainda confessou, em um depoimento informal, que havia roubado a moto para cometer os roubos. Ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde permanece internado, segundo a polícia.

A moto e a arma foram levadas para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Edição: Isac Sharlon

