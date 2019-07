Assaltante atira em comerciante na Zona Sul de Manaus

Manaus - Um comerciante de 40 anos foi baleado após reagir a um assalto no mercadinho onde que é proprietário. O estabelecimento está localizado na rua Vista Alegre, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. O latrocínio tentado aconteceu na noite desta terça-feira (26) e o suspeito do crime, identificado como Jhemeson B. do N., de 30 anos, foi preso após ser espancado pela população, que reagiu no momento em que o homem tentava fugir com um comparsa.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), por volta das 20h, Jhemeson invadiu o estabelecimento armado com um revólver calibre 32 e anunciou o assalto. O suspeito rendeu o proprietário do local, a esposa que estava no caixa e outros funcionários do estabelecimento.

Ainda conforme a polícia, no momento em que o suspeito recolhia o dinheiro do caixa, o comerciante tentou desarmá-lo, porém Jhemison revidou e fez um disparo que atingiu a axila da vítima.

Durante a fuga, conforme informações da PM-AM, Jhemison foi abandonado pelo comparsa, que aguardava do lado de fora do estabelecimento. Ele foi alcançado e agredido pela população, que em seguida acionou policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A arma usada no crime e o produto do roubo não foram. Durante buscas na região, a polícia localizou a moto do comparsa, que também era roubada.

O comerciante foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento da Zona Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado, porém o estado de saúde não foi divulgado.

O suspeito também é investigado por envolvimento em outros assaltos ocorridos em um posto de gasolina e em um bar, ambos estabelecimentos situados na Zona Sul da capital. Jhemison foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve ficar à disposição da Justiça.

