'Morcego' é executado com cinco tiros dentro de casa no Amazonas

Os criminosos foram até à casa da vítima e a executaram | Foto: Divulgação

Lábrea - Um homem identificado como Feliciano Matias de Brito, de 36 anos, conhecido como "Morcego", foi executado com cinco tiros na noite de terça-feira (25), na rua Eduardo Maia, bairro Pantanal, em Lábrea, município localizado a 852 km de distância de Manaus. Segundo a Polícia Civil, três homens, que não tiveram as identidades divulgadas, são apontados como autores do crime.

O delegado Paulo Gadelha, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, informou que policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), foram acionados, por meio do número 190, por volta das 21h50, para atender uma ocorrência com vítima de arma de fogo.

Segundo as informações que constam no Boletim de Ocorrência (BO), "Morcego" foi morto por três criminosos que foram até à casa dele e o alvejaram.

Os policiais da 4ª CIPM relataram que, ao realizarem buscas nas proximidades do fato, se depararam com os supostos autores do crime e houve troca de tiros, entretanto os suspeitos conseguiram fugir. Segundo o que consta no documento, no momento da fuga, os criminosos abandonaram uma arma de fogo supostamente utilizada no homicídio de “Morcego”.



O delegado destacou que os policiais civis que atuam na DIP de Lábrea, estão atuando para identificar e prender os infratores envolvidos no crime.

