Adolescente pode ter sido morto por traficantes de drogas, diz amiga

O pai do adolescente compareceu ao IML e assinou uma declaração de reconhecimento de cadáver | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo encontrado em estado avançado de decomposição, nesta quarta-feira (26), em uma área de mata do ramal do Ipiranga, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, pode ser de um adolescente identificado como Pedro Lucas Lima da Silva, de 17 anos, conhecido como “Pedrinho”. Segundo uma amiga da família, que pediu anonimato, a suspeita é que o jovem tenha sido vítima de uma emboscada e morto brutalmente por traficantes da comunidade Fazendinha, localizada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

O pai do adolescente compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) e assinou uma declaração de reconhecimento de cadáver. A família deve aguardar o resultado do exame de DNA para confirmar a identificação do adolescente. Porém, fortes indícios levam a família a acreditar que o corpo realmente seja de “Pedrinho”.

“A irmã dele viu uma reportagem nas redes sociais e reconheceu as roupas que o Pedro usava na última vez que ele foi visto, um moletom e bermuda. Além das vestes, também tinha uma pulseira que ele sempre usava”, disse a amiga da família.

Conforme o IML, a vítima trajava blusa de manga cumprida, bermuda jeans, usava chinelo e uma pulseira colorida. A vítima não possuía tatuagens e apresentava uma cicatriz no tornozelo direito.

O adolescente estava desaparecido há uma semana. Ainda conforme a amiga da família, "Pedrinho" supostamente foi morto após um sumiço de R$ 100 de uma boca de fumo. Depois do desaparecimento dele, a irmã chegou a ser comunicada sobre a morte do adolescente.

"Ele estava começando a se envolver com coisas erradas, não sabemos se ele estava devendo ou teria pego esse dinheiro dos traficantes. A última vez que ele foi lá no Fazendinha, foi na quarta-feira da semana passada. No dia seguinte a irmã dele recebeu noticias que haviam matado ele a pauladas e que o corpo estava próximo do Jardim Botânico. Fizemos buscas e não encontramos e hoje fomos surpreendidos com o encontro desse corpo que pode ser dele", disse a mulher.

De acordo com peritos, o corpo foi encaminhado ao setor de antropologia do Departamento de Perícia Técnico-Cientifico (DPTC), que deve identificar as possíveis causas da morte. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

