Trio envolvido no tráfico de drogas é preso após confronto com a Rocam

Segundo a polícia, os três suspeito já possuem passagem pelo crime de tráfico de drogas e outros crimes | Foto: Divulgação

Manaus - Após confronto com policiais da Rocam, Joederson Lima Araujo, de 30 anos, Marcos Wellington Sousa Costa, 20, e Kaio Raphael Mattos Reis, 19, foram presos na tarde desta quarta-feira (26), na comunidade Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus. Com o trio a equipe policial apreendeu entorpecentes, uma arma de fogo e dinheiro fruto do tráfico de drogas.

Segundo policiais da Rocam, a equipe estava em patrulhamento pela região quando recebeu uma denúncia por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), informando que havia três suspeitos em um terreno baldio, na rua 2, portando arma de fogo e comercializando drogas.

A equipe foi até o local da denúncia, porém foi recebida a tiros pelo trio. Os policiais revidaram e entraram em confronto com os suspeitos. Após uma intensa perseguição os três homens foram capturados na rua 1, da mesma comunidade.

Durante a revista foi encontrado um revólver calibre 38, com quatro munições deflagradas que estavam com Joederson.

Após a abordagem, Marcos e Kaio, colaboraram com os policiais e informaram que escondiam os entorpecente, na casa deles, também na rua 01. Os policiais realizaram buscas e os materiais ilícitos apreendidos.

No total, foram apreendidos 82 trouxinhas de possivelmente oxi; 30 trouxinhas com substância semelhante a maconha; três porções medias de possivelmente maconha; uma porção grande também com apareência de maconha e R$ 31.

Ainda conforme a polícia, todos os três suspeitos já possuem passagem pelo crime de tráfico de drogas e outros delitos. Joederson, Marcos e Kaio foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde devem ficar a disposição da Justiça.

Leia mais

