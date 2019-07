Morador de rua é executado no Centro de Manaus

Câmeras de segurança devem ajudar a identificar os suspeitos de cometerem o crime | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um morador de rua, conhecido apenas como Fernando, foi executado na noite desta quarta-feira (26), em um beco que fica localizado no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva e Isabel, no Centro de Manaus. Os suspeitos de cometer o crime fugiram do local sem serem identificados.

De acordo com o cabo F. Maurício, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a dupla abordou a vítima na saída do beco, houve luta corporal e em seguida realizaram os disparos contra a vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

"Câmeras de segurança devem ajudar a identificar os suspeitos que conforme testemunhas, além de morador de rua, o homem também era usuário de drogas. Agora a polícia civil vai investigar", explicou o policial militar.

Conforme o delegado plantonista Guilherme Antoniazzi, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), dois tiros atingiram o tórax da vítima. As equipes da especializada já iniciaram as investigações no local.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC). Até a publicação desta matéria ninguém foi preso.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Em Manaus, 'Cabeludo' se nega entregar papelão e é morto a pedradas