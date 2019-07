Aos 18 anos, jovem é preso por roubo majorado em lanchonete de Manaus

Crime foi no dia 9 de abril deste ano | Foto: divulgação

Manaus - O jovem Vanderley Soares Vasconcelos, de 18 anos, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas em cumprimento a mandado de prisão preventiva por roubo majorado. O caso foi divulgado nesta quinta-feira (27), porém o crime ocorreu no dia 9 de abril deste ano em uma lanchonete localizada no conjunto Colina do Aleixo, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Pablo Geovanni, titular do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Vanderley e um comparsa, que já está sendo investigado pela polícia, adentraram o estabelecimento comercial, subtraíram aparelhos celulares das vítimas e empreenderam fuga do local utilizando uma motocicleta.

Durante as diligências, a equipe de investigação constatou que a dupla teria pagado o valor de R$ 150 para um adolescente 16 anos assumir a autoria do delito. Mais informações serão repassadas na coletiva de imprensa.

