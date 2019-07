Homem mata jovem a terçadadas e fere ex-namorada em Manaus

| Foto:

Manaus – O jovem Wellingthon Cardoso Araújo, de 19 anos, conhecido como "João Paulo", morreu, no início da madrugada desta quinta-feira (27), vítima de terçadadas na cabeça. A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Outras duas mulheres ficaram feridas durante a ação criminosa.

O crime ocorreu na rua 15 de Novembro, na comunidade Bela Vista do bairro Puraquequara, na Zona Leste da cidade. As vítimas estavam dormindo quando o imóvel foi invadido por um homem, identificado apenas como "Lucas", que pulou o muro.

Enfurecido e tomado pelo ódio, conforme relataram as testemunhas à polícia, o suspeito invadiu o quarto e desferiu vários golpes de terçado contra a ex-namorada, uma adolescente de 15 anos, e Wellingthon . As vítimas foram atingidas na cabeça.

Conforme a polícia, Romênia J. da S., de 32 anos, ficou gravemente ferida nos braços ao tentar impedir Lucas. Em seguida, o autor do crime fugiu levando o celular da ex-namorada.

Wellingthon chegou morto na unidade de saúde | Foto: Divulgação

Segundo a líder da comunidade, Neusa França, de 60 anos, as vítimas foram socorridas por um vizinho e levadas na carroceria de uma picape até o hospital. Durante o trajeto, Wellingthon não resistiu aos ferimentos.

Na unidade de saúde, Romênia passou por cirurgias para reconstrução dos braços. A vítima segue internada sem previsão de alta. A adolescente ferida no ataque foi transferida em estado grave para o HPS João Lúcio, também na Zona Leste, com cortes profundos no rosto e cabeça. Ela segue intubada na Unidade Terapia Intensiva (UTI).

Ao Portal Em Tempo, o pai da vítima, Ney Oliveira Araújo, de 39 anos, disse que estava em casa dormindo quando soube da notícia. "A princípio imaginei que o meu filho tinha sido morto por causa de drogas, já que ele é usuário. Porém, logo fui informado que o motivo foi por causa de uma garota”, justificou.

Conforme relatou Araújo, Lucas cometeu os crimes porque não aceitava o fim do relacionamento com a adolescente. “O meu filho foi criado por outra pessoa quando me separei da mãe dele. Mesmo assim, a gente mantinha um relacionamento de pai e filho. Sobre o crime, é tudo o que eu sei até o momento", explicou.

Pela manhã no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, a família fez o reconhecimento do corpo de Wellingthon. O sepultamento acontece nesta sexta-feira (28) no cemitério Santo Alberto, situado no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste.

O criminoso

Segundo informações da polícia, Lucas Costa Figueiredo, de 24 anos, denunciado pelas vítimas por ser o autor do homicídio e das duas tentativas de feminicídio, possui mandados em aberto por homicídio e tráfico de drogas.

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Lucas pode ser repassa à polícia por meio do disque-denúncia: (92) 99229-6208 da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde o caso é investigado.

Denúncia

Os moradores da comunidade Bela Vista, no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus, denunciam que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não atende as ocorrências na comunidade. O motivo seria a distância da base até o bairro.

A reportagem procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Manaus e da Secretaria Municipal de Saúde para saber um posicionamento a respeito da denúncia. Assim que uma resposta for enviada à equipe o material será atualizado.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Irmã de detento morto diz que 'cadeia no AM é faculdade para o crime'