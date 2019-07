Em Lábrea, homem é detido por roubo de uma motocicleta

Motocicleta modelo FAN 150 | Foto: Divulgação

Manaus- A Polícia Militar no município de Lábrea,prenderam no início da noite desta quarta-feira (26), um homem suspeito do roubo de uma motocicleta. Com o suspeito os policiais apreenderam uma motocicleta Honda, modelo FAN 150.

Os policiais que atenderam à ocorrência informaram que estavam realizando patrulhamento de rotina quando, por volta das 15h, foram abordados por um transeunte que informou saber do paradeiro do suspeito que tinha roubado sua motocicleta no último domingo (23).

De posse dessas informações a guarnição fez o deslocamento até o endereço do suspeito e o encontraram no local. Ao ser questionado sobre o roubo da motocicleta, o mesmo confessou o crime e disse que tinha escondido o produto do roubo em um ramal no Km 12 da rodovia federal BR-319. Os policiais, juntamente com o suspeito, foram até o local e encontraram a motocicleta escondida no meio da mata.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito que foi conduzido a 6ª Delegacia Interativa de Polícia do município para os procedimentos legais.

