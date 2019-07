Trio é preso suspeito de tráfico de drogas em Parintins

Manaus - Policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município de Parintins prenderam, na tarde desta quarta-feira (26), dois homens e uma mulher suspeitos de tráfico de drogas, sendo um deles foragido de justiça. Com os suspeitos os policiais apreenderam 37 trouxinhas de supostamente oxi, duas porções de maconha tipo skunk, dois relógios de cor amarela, seis cordões de cor amarela, duas pulseiras, quatro anéis de cor amarela, nove aparelhos celulares, um par de óculos e um aparelho de som da marca LG.

Policiais que atenderam à ocorrência informaram que estavam realizando patrulhamento de rotina quando, por volta das 15h, receberam denúncia que havia três homens comercializando entorpecentes na rua Amaro da Silva. De posse da denúncia, a guarnição se deslocou até o endereço da denúncia, e no local identificou os suspeitos.

Foi feita a abordagem e, durante revista pessoal, os policiais encontraram toda a droga e o material apreendido. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 3º Distrito Integrado de Polícia do município para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que um dos suspeitos já tinha passagem pela polícia e um mandado de prisão em aberto em seu nome.

