Homem é procurado por acusação de estuprar criança no Amazonas

Polícia Civil divulgou foto do suspeito de estuprar uma criança em Itacoatiara | Foto: Reprodução

Itacoatiara - A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Rony Cley Maciel Nobre, 39, procurado por estupro de vulnerável que teve como vítima uma criança, atualmente com 10 anos.

De acordo com a autoridade policial, os abusos iniciaram em Manaus, há aproximadamente três anos, quando a menina tinha sete anos. Posteriormente, continuaram na Vila do Novo Remanso, em Itacoatiara, município distante 176 quilômetros em linha reta da capital.

Foto do suspeito de estuprar uma criança, divulgada pela Polícia | Foto: Divulgação

“Rony trabalhava para a família da menina e se aproveitou da confiança que os pais da criança tinham nele para praticar o delito. As buscas pelo infrator iniciaram quando os responsáveis pela garota suspeitaram dos estupros”, argumentou o delegado.

Após a constatação dos estupros, a autoridade policial representou à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome do indivíduo. A ordem judicial foi expedida no dia 18 de junho deste ano, pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da Comarca de Itacoatiara.

Paulo Barros pede às pessoas que possam colaborar com informações sobre o paradeiro infrator que entrem em contato com a equipe da DEP de Itacoatiara, por meio do número: (92) 99183-4811.

“Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu.

Com informações da assessoria

Leia Mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Trio é preso suspeito de tráfico de drogas em Parintins