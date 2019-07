Homem é executado na frente do filho em Manaus

Pelo menos cinco tiros atingiram a vítima a queima roupa | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Manaus - Um homem identificado como Douglas Seixas de Oliveira, de 29 anos, foi morto na noite desta quinta-feira (27), na frente do filho de 2 anos, dentro da casa onde morava, localizada na rua Ambrósio Ayres, no São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Pelo menos cinco tiros atingiram a vítima à queima-roupa.

De acordo com os policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos invadiram a residência, procuraram Douglas e atiraram diversas vezes contra a vítima que foi morreu no local.

Os tiros, segundo a polícia, atingiram o rosto, o tórax e o braço da vítima. Ainda conforme a polícia, o homem já havia sido preso por tráfico de drogas.

À polícia, a mulher de Douglas, que não teve o nome divulgado, disse que no momento do crime não estava em casa. Ela tinha ido a uma lan house imprimir um documento e deixado a criança aos cuidados do marido.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícias do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

