Homem é preso após deixar pacote de droga cair no pé de PM em Manaus

O suspeito foi encaminhado ao 19º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (27), após deixar um pacote de droga cair no pé de um policial militar da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O caso ocorreu, por volta das 16h30, durante uma abordagem na casa do suspeito, em uma rua do bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus, onde a equipe policial foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica.

"Chegamos no local e não tinha nenhuma vítima de agressão física. O suspeito apenas teria agredido verbalmente alguns familiares. Contemos os ânimos dos envolvidos e durante uma breve revista o homem deixou cair a droga, que estava guardada na cintura dele", informou o tenente Zaranza, da 19ª Cicom.

No total, foram apreendidos 24 porções médias de cocaína. Os polícias também constataram que existia um mandado de prisão em aberto por roubo em nome do suspeito.

O homem foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santo Agostinho, onde deve permanecer a disposição da Justiça.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Em Manaus, foragido é preso após agredir esposa no Nova Esperança