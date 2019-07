Duas mulheres são presas com drogas no Porto da Ceasa em Manaus

Manaus - Após denúncia anônima, duas mulheres foram presas na noite desta quinta-feira (27), no Porto da Ceasa, na Zona Leste de Manaus. Com as suspeitas estavam diversas trouxinhas que seriam comercializadas no interior do Estado. O caso foi levado para a delegacia após a abordagem ser feita por policiais da Rocam.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, uma equipe recebeu denúncia via whatsapp no número ( 92) 99280-7574, informando que na avenida Ministro Mário Andreazza, que fica no Porto da Ceasa, uma das mulheres identificada como Érica Regina da Silva Lima, estava transportando drogas que seria entregue em Humaitá, no interior do Amazonas.

Ainda conforme a polícia, após realizar a abordagem com a suspeita foram encontrados diversos tabletes de drogas. Em depoimento para os policiais, Érica disse que outra mulher, identificada como Ketlen Dayane Lima Carvalho, estava com mais drogas em outro local.

Durante as diligências da PM, foi apreendido, uma porção grande cocaína, um tablete de Oxi, dois tabletes de Skank, duas porções grandes de Oxi, 255 trouxinhas de Oxi, 61 trouxinhas de cocaína, 59 pinos de cocaína, uma balança de precisão, um pacote contendo vários pinos transparentes vazios e um liquidificador contendo resíduos de drogas.

Após a prisão, as duas mulheres foram encaminhadas para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na Praça 14, Zona Centro-Sul da capital. Elas devem ficar na unidade policial aguardando a audiência de custódia.

