Mulher é presa ao se passar por sargento do Exército e aplicar golpes

Uma mulher foi presa ao fingir ser sargento do Exército para aplicar golpes em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo o site 'G1', a Polícia Civil informou que Alzira de Jesus Araújo, de 40 anos, cobrava de R$ 4 mil até R$ 30 mil para "tornar mais fácil" uma suposta entrada nas carreiras de sargento e outras funções na área militar.

Durante os três meses de investigação, policiais apuraram que ela esteve em eventos políticos e chegou a ser recebida por um candidato a governador.



Procurado, o Exército informou que Alzira não faz parte da equipe de funcionários e ainda revelou que o dinheiro que ela arrecadou foi usado para fazer festa para a filha e para viagens pessoais.

A falsa militar disse que a farda que ela aparece nas imagens divulgadas era da filha, que seria "convocada em breve". No entanto, a jovem de 22 anos desmentiu a mãe e afirmou que não era a dona das vestimentas.

"Ela tinha contato pessoal com as vítimas e ia pessoalmente receber o dinheiro, alegando que já tinha pago as pessoas envolvidas. Nós encontramos vítimas que pagaram R$ 4 mil, R$ 7 mil e até R$ 30 mil para ela. Agora, a investigação continua porque nem todas elas compareceram na delegacia", disse um investigador do Grupo de Operações e Investigações (GOI).

Na Internet, Alzira usava a farda do Exército para dar mais credibilidade nos golpes. Segundo a polícia, o número de vítimas que podem ter sofrido o golpe pode chegar a 15, inclusive a própria filha de Alzira. A jovem teria desembolsado cerca de R$ 3 mil para ingressar no quadro de sargentos do Exército.

