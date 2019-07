Médico legista do IML é encontrado morto dentro de motel em Manaus

Manaus - O médico legista José Maurício César Albuquerque, do Instituto Médico Legal (IML), foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (28), em um motel de luxo, localizado na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações de uma fonte policial, o médico entrou no motel acompanhado de uma adolescente de 17 anos. Horas depois, o servidor público estadual foi encontrado morto em cima da cama. Ao lado dele, a polícia encontrou vários remédios.

A adolescente não foi encontrada. A suspeita preliminar da polícia é que o médico tenha ingerido algum medicamento. O diretor do Instituto de Criminalística (IC), do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) Lin Hung Cha, e a diretora Sanmya Beatriz Tiradentes Leite do IML, estiveram no local e realizaram os procedimentos da perícia.

O corpo da vítima foi removido para exames de necropsia no IML. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da morte.

