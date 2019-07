Homem é preso pela Rocam com 12 kg de droga em porto de Manaus

Manaus - Um homem de 25 anos foi preso, na tarde desta quinta-feira (27), suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul da cidade. Com o suspeito, os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) apreenderam 12 quilos de maconha tipo skunk e um revólver calibre 32.

Segundo informações dos policiais que atenderam a ocorrência, os policiais realizava patrulhamento de rotina quando, por volta das 14h, recebeu denúncia via WhatsApp informando que no Porto do Demétrio, no Colônia Oliveira Machado, estaria chegando uma embarcação vinda do município de Coari com um carregamento de drogas.

Os policiais se deslocaram até o local da denúncia, identificaram a embarcação e, durante a revista em um dos camarotes, foram encontrados 12 tabletes de supostamente skunk e um revólver calibre 32.

O passageiro que estava no camarote foi detido e conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Duas mulheres são presas com drogas no Porto da Ceasa em Manaus