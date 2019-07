Execuções e guerra pelo poder na FDN; os principais crimes de junho

Manaus - O mês de junho foi marcado por diversos crimes na capital amazonense. A maioria está relacionada ao crime de tráfico de drogas e a briga entre membros da facção criminosa Família do Norte (FDN). O Portal Em Tempo separou uma lista com os dez crimes mais acessados deste mês. Confira:

1. Guerra do tráfico: 'Naldo' da FDN é executado na Cidade de Deus

O homem estava conversando com amigos e o filho | Foto: Josemar Antunes

No dia 2 de junho, o pintor Ednaldo Moraes Ferreira, de 36 anos, conhecido como "Naldo", foi assassinado a tiros na frente do próprio filho. O crime aconteceu na rua Santo Antônio, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Outra pessoa foi baleada.



A sigla "Z 1" estava pichada no muro da residência de "Naldo". Segundo a polícia, o homem tinha ligação com o tráfico de drogas e a casa foi marcada em referência a vítima ser integrante da FDN, mas do lado que ficou com o José Roberto Fernandes Barbosa, o "Zé Roberto da Compensa".

2. Com a sigla da FDN, corpo é encontrado esquartejado na Compensa

Um carro deixou os sacos com o corpo no local | Foto: Cristiano Sevalho

O corpo de Gabriel dos Santos Martins, de 18 anos, foi encontrado, por volta das 7h da manhã do dia 3 de junho, na rua Sebastião Romano, na Compensa, Zona Oeste, esquartejado dentro de sacos de fibra . No saco estava escrito "FDN", em alusão à facção criminosa Família do Norte, que disputa o domínio do tráfico de drogas em Manaus.

3. 'Carlinhos' é morto após ser sequestrado por 20 criminosos, em Manaus

A DEHS foi acionada para o local | Foto: Josemar Antunes

Carlos Alexandre Melo dos Santos, de 24 anos, conhecido como "Carlinhos", foi encontrado morto com um disparo de arma de fogo, na manhã do dia 6 de junho. A vítima estava dentro de um córrego, na comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

A vítima foi encontrada com as mãos amarradas para trás e uma camisa de cor laranja envolta do pescoço, além de um tiro na cabeça. "Carlinhos" foi sequestrado por aproximadamente 20 homens, próximo de um campo de futebol, antes de ser morto.

4. 'Bando do CV' é preso enquanto preparava ataque à FDN em Manaus

A operação "Radar" resultou na prisão de 14 pessoas da facção criminosa Comando Vermelho (CV) | Foto: Josemar Antunes

Ainda no dia 6 de junho, A operação "Radar", deflagrada pela Rocam, prendeu 14 integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), na avenida Panamá, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

O grupo, segundo a polícia, participou de um intenso tiroteio, registrado na noite anterior à prisão, na comunidade Fazendinha, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital. Eles foram presos no momento que preparavam um ataque contra os rivais da Família do Norte (FDN).

5. FDN: sobrinho de João Branco é morto por rivais do narcotraficante

Rodrigo Carioca já havia sido preso por envolvimento com o tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Na manhã do dia 11 de junho, o sorveteiro Rodrigo Medeiros Carioca, de 25 anos, sobrinho do narcotraficante João Pinto Carioca , o "João Branco", foi executado com nove tiros. O corpo dele foi encontrado em uma área de mata no ramal ZF, localizando no quilômetro 83 da rodovia federal BR-174, que liga Manaus a Boa Vista.

A suspeita da família é que o jovem foi morto por rivais de “João Branco”, como uma forma de vingança pelos recentes conflitos internos que estão acontecendo na FDN.

6. Cacique é morto com 8 tiros por pistoleiro da FDN em invasão de Manaus

A morte do cacique revoltou os indígenas da comunidade. | Foto: Marcely Gomes

No dia 13 de junho, o cacique Willlames Machado Alencar, conhecido como “Onça Preta” , da etnia Mura, foi executado com oito tiros na invasão Cemitério dos Índios, localizada na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

No dia 27 de fevereiro deste ano um outro cacique foi assassinado também em uma comunidade indígena na Zona Norte.

7. Homem agrediu e enterrou o filho vivo por vingança em Manaus, diz PM

Vítima tinha sete anos | Foto: Daniel Landazuri

O vendedor ambulante Rogerio Alexandrino dos Santos, de 27 anos, foi preso após matar o próprio filho, identificado como David Nonato Bento dos Santos , de 7 anos. Conforme a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), após o crime, o homem enterrou o corpo da criança em uma cova rasa feita dentro da casa onde ele morava, localizada na rua São Pedro da comunidade João Paulo 2, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

8. 'Em Manaus, mulher é morta e jogada de carro em avenida

Moradores viram a situação e acionaram a polícia. | Foto: Raphael Tavares

Uma mulher identificada apenas como "Thalya", foi encontrada morta na noite de sexta-feira (21), na avenida Passarinho , mais conhecida como Igarapé do Passarinho, no Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), populares relataram que um veículo teria passado e jogado a mulher na calçada.

9. 'Bibi' do Amazonas está entre os presos na Operação Collusione

Luciana é mulher do narcotraficante Marcos Roberto Miranda da Silva, o “Marcos Pará”, um dos líderes da FDN. | Foto: Divulgação

Na manhã do dia 25 de junho, cinco pessoas ligadas ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro , em Manaus, foram presas durante a operação “Collusione” - deflagrada pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM). Ao todo, 21 mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos em 26 locais da capital. A ação ainda resultou na apreensão de R$ 5 mil e veículos.

Entre os presos está Luciana Uchoa Cardoso, de 35 anos, conhecida como “Estrela” e “Bibi do Amazonas”, apontada como a chefe do tráfico no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital. Ela estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica, mas acabou presa no dia 8 de fevereiro deste ano, por estar fora do perímetro permitido determinado pela Justiça.

Luciana é mulher do traficante Marcos Roberto Miranda da Silva, o "Marcos Pará". Ele é gerente do tráfico do grupo do traficante João Pinto Carioca, o João Branco. Ambos foram condenados pela morte do delegado Oscar Cardoso e cumprem pena em presídios federais.

10. No Jorge Teixeira, criminosos chamam por vítima antes da execução

De acordo com o pai da vítima, Everton cumpriu pena por homicídio | Foto: Raphael Tavares

Após ser chamado pelos executores para fora de casa, um homem identificado como Everton Souza de Castro, de 22 anos, foi morto com vários tiros na noite do dia 4, na rua Pau Brasil, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Os suspeitos fugiram sem serem identificados.

